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Иван Гирёв стал пятым на этапе КМ на короткой воде на 100 м комплексным плаванием

Иван Гирёв стал пятым на этапе КМ на короткой воде на 100 м комплексным плаванием
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Российский пловец Иван Гирёв стал пятым на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м комплексным плаванием. Он показал результат 52,01.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 100 м комплекс. Финал
01 октября 2026, четверг. 18:46 МСК
Окончено
1
Люк Барр
США
51.57
2
Шейн Касас
США
+0.01
3
Питер Кутзе
ЮАР
+0.03

Победителем оказался представитель США Люк Барр с результатом 51,57, серебряным призёром стал американец Шейн Касас (+0,01). Тройку лидеров замкнул пловец из ЮАР Питер Кетце (+0,03)

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.
Мужчины. 100 м комплексным плаванием. Финал:

  • Люк Барр (США) — 51,57;
  • Шейн Касас (США) +0,01;
  • Питер Кётце (ЮАР) +0,03;
  • пятое место: Иван Гирёв (Россия) +0,44;
  • седьмое место: Климент Колесников (Россия) +0,89.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде - 2026
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