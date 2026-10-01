Иван Гирёв стал пятым на этапе КМ на короткой воде на 100 м комплексным плаванием

Российский пловец Иван Гирёв стал пятым на первом этапе Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м комплексным плаванием. Он показал результат 52,01.

Победителем оказался представитель США Люк Барр с результатом 51,57, серебряным призёром стал американец Шейн Касас (+0,01). Тройку лидеров замкнул пловец из ЮАР Питер Кетце (+0,03)

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан.

Мужчины. 100 м комплексным плаванием. Финал:

Люк Барр (США) — 51,57;

Шейн Касас (США) +0,01;

Питер Кётце (ЮАР) +0,03;

пятое место: Иван Гирёв (Россия) +0,44;

седьмое место: Климент Колесников (Россия) +0,89.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.