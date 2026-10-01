Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: результаты 1 октября

Сегодня, 1 октября, стартовал первый этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан. Результаты 1 октября:
Женщины, 400 м вольным стилем, финал:
- Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 3.59,91.
- Анна Пепловски (США) +0,56.
- Янь Тяошань (Китай) +0,79.
Мужчины, 400 м вольным стилем, финал:
- Карсон Фостер (США) — 3.36,07.
- Люка Энво (Бельгия) +1,37.
- Хэ Юйбо (Китай) +4,92.
Женщины, 50 м на спине, финал:
- Маррит Стенберген (Нидерланды) — 25,75.
- Мария Осетрова (Россия) — 26,59.
- Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 26,60.
Мужчины, 200 м на спине, финал:
- Питер Кутзе (ЮАР) — 1.49,64.
- Блейк Тирни (Канада) +1,10.
- Дмитрий Савенко (Россия) +1,46.
Женщины, 200 м баттерфляй, финал:
- Чан Мохань (Китай) — 2.04,15.
- Эллен Уолш (Ирландия) +1,43.
- Чжоу Синьян (Китай) +1,50.
Мужчины, 100 м баттерфляй, финал:
- Чэнь Цзюньэр (Китай) — 49,70.
- Со Огата (Япония) +0,09.
- Дилан Картер (Тринидад и Тобаго) +1,04.
Женщины, 200 м брассом, финал:
- Евгения Чикунова (Россия) — 2.17,20.
- Мона Макшерри (Ирландия) — 2.18,45.
- Виталина Симонова (Россия) — 2.21,21.
Мужчины, 100 м брассом, финал:
- Кирилл Пригода (Россия) — 56,08.
- Каспар Корбо (Нидерланды) +0,25.
- Хайян Цинь (Китай) +0,29.
Женщины, 50 м вольным стилем, финал:
- Катажина Васик (Польша) — 23,40.
- Шивон Хоги (Гонконг) — 23,48.
- Тейлор Рак (Канада) — 23,75.
Мужчины, 50 м вольным стилем, финал:
- Кэмерон Макэвой (Австралия) — 20,22.
- Егор Корнев (Россия) +0,04.
- Шон Ниволд (Нидерланды) +0,60.
Женщины, 100 м комплексом, финал:
- Маррит Стенберген (Нидерланды) — 56,82.
- Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 56,84.
- Юй Итин (Китай) — 56,99.
Мужчины, 100 м комплексом, финал:
- Люк Барр (США) — 51,57.
- Шейн Касас (США) +0,01.
- Питер Кётце (ЮАР) +0,03.
Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.