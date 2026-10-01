Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: результаты 1 октября

Сегодня, 1 октября, стартовал первый этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан. Результаты 1 октября:

Женщины, 400 м вольным стилем, финал:

Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 3.59,91. Анна Пепловски (США) +0,56. Янь Тяошань (Китай) +0,79.

Мужчины, 400 м вольным стилем, финал:

Карсон Фостер (США) — 3.36,07. Люка Энво (Бельгия) +1,37. Хэ Юйбо (Китай) +4,92.

Женщины, 50 м на спине, финал:

Маррит Стенберген (Нидерланды) — 25,75. Мария Осетрова (Россия) — 26,59. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 26,60.

Мужчины, 200 м на спине, финал:

Питер Кутзе (ЮАР) — 1.49,64. Блейк Тирни (Канада) +1,10. Дмитрий Савенко (Россия) +1,46.

Женщины, 200 м баттерфляй, финал:

Чан Мохань (Китай) — 2.04,15. Эллен Уолш (Ирландия) +1,43. Чжоу Синьян (Китай) +1,50.

Мужчины, 100 м баттерфляй, финал:

Чэнь Цзюньэр (Китай) — 49,70. Со Огата (Япония) +0,09. Дилан Картер (Тринидад и Тобаго) +1,04.

Женщины, 200 м брассом, финал:

Мужчины, 100 м брассом, финал:

Кирилл Пригода (Россия) — 56,08. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,25. Хайян Цинь (Китай) +0,29.

Женщины, 50 м вольным стилем, финал:

Катажина Васик (Польша) — 23,40. Шивон Хоги (Гонконг) — 23,48. Тейлор Рак (Канада) — 23,75.

Мужчины, 50 м вольным стилем, финал:

Кэмерон Макэвой (Австралия) — 20,22. Егор Корнев (Россия) +0,04. Шон Ниволд (Нидерланды) +0,60.

Женщины, 100 м комплексом, финал:

Маррит Стенберген (Нидерланды) — 56,82. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 56,84. Юй Итин (Китай) — 56,99.

Мужчины, 100 м комплексом, финал:

Люк Барр (США) — 51,57. Шейн Касас (США) +0,01. Питер Кётце (ЮАР) +0,03.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.