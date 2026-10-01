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Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: результаты 1 октября

Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: результаты 1 октября
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Сегодня, 1 октября, стартовал первый этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан. Результаты 1 октября:

Женщины, 400 м вольным стилем, финал:

  1. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 3.59,91.
  2. Анна Пепловски (США) +0,56.
  3. Янь Тяошань (Китай) +0,79.

Мужчины, 400 м вольным стилем, финал:

  1. Карсон Фостер (США) — 3.36,07.
  2. Люка Энво (Бельгия) +1,37.
  3. Хэ Юйбо (Китай) +4,92.

Женщины, 50 м на спине, финал:

  1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 25,75.
  2. Мария Осетрова (Россия) — 26,59.
  3. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 26,60.

Мужчины, 200 м на спине, финал:

  1. Питер Кутзе (ЮАР) — 1.49,64.
  2. Блейк Тирни (Канада) +1,10.
  3. Дмитрий Савенко (Россия) +1,46.

Женщины, 200 м баттерфляй, финал:

  1. Чан Мохань (Китай) — 2.04,15.
  2. Эллен Уолш (Ирландия) +1,43.
  3. Чжоу Синьян (Китай) +1,50.

Мужчины, 100 м баттерфляй, финал:

  1. Чэнь Цзюньэр (Китай) — 49,70.
  2. Со Огата (Япония) +0,09.
  3. Дилан Картер (Тринидад и Тобаго) +1,04.

Женщины, 200 м брассом, финал:

  1. Евгения Чикунова (Россия) — 2.17,20.
  2. Мона Макшерри (Ирландия) — 2.18,45.
  3. Виталина Симонова (Россия) — 2.21,21.

Мужчины, 100 м брассом, финал:

  1. Кирилл Пригода (Россия) — 56,08.
  2. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,25.
  3. Хайян Цинь (Китай) +0,29.

Женщины, 50 м вольным стилем, финал:

  1. Катажина Васик (Польша) — 23,40.
  2. Шивон Хоги (Гонконг) — 23,48.
  3. Тейлор Рак (Канада) — 23,75.

Мужчины, 50 м вольным стилем, финал:

  1. Кэмерон Макэвой (Австралия) — 20,22.
  2. Егор Корнев (Россия) +0,04.
  3. Шон Ниволд (Нидерланды) +0,60.

Женщины, 100 м комплексом, финал:

  1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 56,82.
  2. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 56,84.
  3. Юй Итин (Китай) — 56,99.

Мужчины, 100 м комплексом, финал:

  1. Люк Барр (США) — 51,57.
  2. Шейн Касас (США) +0,01.
  3. Питер Кётце (ЮАР) +0,03.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который состоится с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

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