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Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: медальный зачёт на 1 октября

Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: медальный зачёт на 1 октября
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Сегодня, 1 октября, стартовал первый этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. Сборная России по итогам первого дня занимает первое место в медальном зачёте. На счету россиян две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан. Медальный зачёт на 1 октября:

1. Россия — 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая медаль.

2. Нидерланды — 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

3. Китай — 2 золотые и 3 бронзовые медали.

4. Индивидуальные участники — 1 золотая и 1 бронзовая медаль.

4. ЮАР — 1 золотая и 1 бронзовая медаль.

6. Австралия — 1 золотая медаль.

6. Польша — 1 золотая медаль.

8. Ирландия — 1 серебряные медали.

9. Бельгия — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

9. Канада — 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

Индивидуальные участники (Club) — официальный статус для независимых спортсменов, которые заявляются на турнир самостоятельно, а не в качестве представителя национальной команды своей страны. Сегодня, 1 октября, в качестве индивидуального участника бронзу взяла россиянка Виталина Симонова.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде
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