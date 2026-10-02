Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: расписание на 2 октября

Сегодня, 2 октября, продолжится первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Предварительные заплывы в различных дисциплинах у мужчин и женщин стартуют после 9:00 мск. Финалы начнутся не ранее 17.00 мск.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание дня 2 октября (время московское)

9:02. Мужчины, 50 м плавание на спине, квалификация.

9:11. Женщины, 200 м вольным стилем, квалификация.

9:20. Мужчины, 100 м комплексом, квалификация.

9:29. Женщины, 100 м на спине, квалификация.

9:36. Мужчины, 50 м брассом.

9:45. Женщины, 50 м баттерфляем, квалификация.

9:53. Мужчины, 100 м вольным стилем, квалификация.

10:09. Женщины, 100 м брассом, квалификация.

10:17. Мужчины, 200 м баттерфляем, квалификация.

17:02. Женщины, 400 м комплексом, финал.

17:12. Мужчины, 50 м, плавание на спине, финал.

17:18. Женщины, 200 м вольным стилем, финал.

17:26. Мужчины, 200 м баттерфляем, финал.

17:33. Женщины, 100 м, плавание на спине, финал.

17:41. Мужчины, 590 м брассом, финал.

17:47. Женщины, 50 м баттерфляем, финал.

17:53. Мужчины, 100 м вольным стилем, финал.

17:59. Женщины, 100 м брассом, финал.

18:06 Мужчины, 200 м баттерфляем, финал.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.