15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кубок мира по плаванию на короткой воде 2026, 1-й этап: расписание на 2 октября

Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: расписание на 2 октября
Комментарии

Сегодня, 2 октября, продолжится первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Предварительные заплывы в различных дисциплинах у мужчин и женщин стартуют после 9:00 мск. Финалы начнутся не ранее 17.00 мск.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание дня 2 октября (время московское)

9:02. Мужчины, 50 м плавание на спине, квалификация.
9:11. Женщины, 200 м вольным стилем, квалификация.
9:20. Мужчины, 100 м комплексом, квалификация.
9:29. Женщины, 100 м на спине, квалификация.
9:36. Мужчины, 50 м брассом.

9:45. Женщины, 50 м баттерфляем, квалификация.
9:53. Мужчины, 100 м вольным стилем, квалификация.
10:09. Женщины, 100 м брассом, квалификация.
10:17. Мужчины, 200 м баттерфляем, квалификация.

17:02. Женщины, 400 м комплексом, финал.
17:12. Мужчины, 50 м, плавание на спине, финал.
17:18. Женщины, 200 м вольным стилем, финал.
17:26. Мужчины, 200 м баттерфляем, финал.
17:33. Женщины, 100 м, плавание на спине, финал.
17:41. Мужчины, 590 м брассом, финал.
17:47. Женщины, 50 м баттерфляем, финал.
17:53. Мужчины, 100 м вольным стилем, финал.
17:59. Женщины, 100 м брассом, финал.
18:06 Мужчины, 200 м баттерфляем, финал.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1-3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане, Казахстан, с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира — 2026 по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине, Китай. Всего на старт выйдут 216 пловцов из 44 стран. От России заявлено 32 спортсмена.

Календарь Кубка мира по плаванию на короткой воде 2026
Материалы по теме
«Неплохая разминка». Панкратов — об участии российских пловцов в Кубке мира — 2026