Есипенко одержал победу в 1-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам

В четверг, 1 октября, в Ростове-на-Дону прошёл 1-й тур Суперфиналов чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин.

У мужчин выиграли Андрей Есипенко и Алексей Гребнев. Партии Иван Попов – Павел Понкратов, Алексей Гоганов – Дмитрий Кокарев, Вадим Звягинцев – Арсений Нестеров, Давида Паравян – Савва Ветохин завершились вничью.

Среди женщин победительницами в первом туре стали Ольга Гиря, Екатерина Ковалевская и Анастасия Боднарук. Партии Мария Першина – Екатерина Гольцева и Лея Гарифуллина – Дарья Чарочкина завершились вничью. Валентина Гунина уступила Анне Шухман.

Партии 2-го тура (мужчины): П. Понкратов – С. Ветохин, Э. Инаркиев – Д. Паравян, Е. Наер – А. Есипенко, А. Нестеров – А. Гребнев, Д. Кокарев – В. Звягинцев, И. Попов – А. Гоганов.

Партии 2-го тура (женщины): М. Потапова – А. Шухман, М. Корнева – В. Гунина, Д. Чарочкина – А. Боднарук, Е. Гольцева – Л. Гарифуллина, Г. Михеева – М. Першина, О. Гиря – Е. Ковалевская.

Участники мужского и женского турниров сыграют 11 туров по круговой системе.