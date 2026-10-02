Болгарский стример-шахматист снял штаны после победы над Магнусом Карлсеном

Болгарский стример-шахматист бурно отреагировал на победу в шахматной партии над 16-м чемпионом мира, лидером мирового рейтинга гроссмейстером Магнусом Карлсеном. От радости стример начал кричать, хвататься за сердце, а затем и вовсе снял штаны.

За свою карьеру Магнус Карлсен пять раз становился чемпионом мира по классическим шахматам (2013, 2014, 2016, 2018, 2021), а также шесть раз — чемпионом мира по рапиду (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 и 2025). Норвежец девять раз выигрывал мировое первенство по блицу. В 2013 году Карлсен выиграл Турнир претендентов, в 2023 году он стал обладателем Кубка мира ФИДЕ.