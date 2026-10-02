15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Болгарский стример-шахматист снял штаны после победы над Магнусом Карлсеном

Болгарский стример-шахматист снял штаны после победы над Магнусом Карлсеном
Комментарии

Болгарский стример-шахматист бурно отреагировал на победу в шахматной партии над 16-м чемпионом мира, лидером мирового рейтинга гроссмейстером Магнусом Карлсеном. От радости стример начал кричать, хвататься за сердце, а затем и вовсе снял штаны.

За свою карьеру Магнус Карлсен пять раз становился чемпионом мира по классическим шахматам (2013, 2014, 2016, 2018, 2021), а также шесть раз — чемпионом мира по рапиду (2014, 2015, 2019, 2022, 2023 и 2025). Норвежец девять раз выигрывал мировое первенство по блицу. В 2013 году Карлсен выиграл Турнир претендентов, в 2023 году он стал обладателем Кубка мира ФИДЕ.

Материалы по теме
Песков уверен, что Федерация шахмат России скоро вернётся в ФИДЕ