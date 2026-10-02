Арман Дюплантис пропустит зимний сезон-2027

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис объявил, что не будет участвовать в зимнем сезоне 2027 года. Спортсмен хочет поберечь себя для летнего сезона.

«Я принимаю это решение, чтобы дать своему телу время на восстановление и подготовку, необходимые для того, чтобы быть в наилучшей форме к возвращению в соревнования. В этом году у меня был фантастический сезон. Я обожаю прыгать с шестом и хочу продолжать заставлять себя идти дальше, чтобы брать ещё более высокие планки. Но сезон также был очень изнурительным из-за крайне тяжёлого соревновательного календаря этим летом», – приводит слова Дюплантиса L’Équipe.

Дюплантис не примет участия в чемпионате Европы в Валенсии, Испания, в марте.