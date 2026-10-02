Егор Корнев выиграл золото КМ по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине

Трёхкратный чемпион Европы по плаванию россиянин Егор Корнев выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку в заплыве на 50 м на спине. Он показал время 22,23.

Второе и третье места разделили два спортсмена: россиянин Павел Самусенко и представитель ЮАР Питер Кутзе. Оба пловца показали время 22,51.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.