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Егор Корнев повторил рекорд мира на дистанции 100 м вольным стилем на короткой воде

Егор Корнев повторил рекорд мира на дистанции 100 м вольным стилем на короткой воде
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Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев повторил рекорд мира дистанции 100 м вольным стилем на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. Спортсмен показал результат 44,84. Такое же время показывал австралиец Кайл Чалмерс.

«Большое спасибо всем, кто болел. Спасибо за возможность выступать, спасибо всем соперникам», – сказал Корнев в прямом эфире.

Ранее Егор Корнев стал победителем на дистанции 50 м на спине, показав результат 22,23.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Календарь первого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде
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