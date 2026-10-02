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Корнев получил за повторение мирового рекорда на КМ на короткой воде в Баку $ 10 тыс.

Корнев получил за повторение мирового рекорда на КМ на короткой воде в Баку $ 10 тыс.
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Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев за повторение мирового рекорда на этапе Кубка мира по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем получил призовые в размере $ 10 тыс. Он показал время 44,84. В 2021 году этот рекорд установил австралиец Кайл Чалмерс на этапе Кубка мира в Казани.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
02 октября 2026, пятница. 17:53 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
44.84
2
Кэмерон Макэвой
Австралия
+0.52
3
Василий Кукушкин
Россия
+1.93

Ранее Егор Корнев стал победителем на дистанции 50 м на спине, показав результат 22,23.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

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