Корнев получил за повторение мирового рекорда на КМ на короткой воде в Баку $ 10 тыс.

Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев за повторение мирового рекорда на этапе Кубка мира по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем получил призовые в размере $ 10 тыс. Он показал время 44,84. В 2021 году этот рекорд установил австралиец Кайл Чалмерс на этапе Кубка мира в Казани.

Ранее Егор Корнев стал победителем на дистанции 50 м на спине, показав результат 22,23.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.