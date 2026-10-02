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Российские прыгуны на батуте отказались от участия в последнем этапе Кубка мира в Германии

Российские прыгуны на батуте отказались от участия в последнем этапе Кубка мира в Германии
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков сообщил, что российские спортсмены не выступят на заключительном этапе Кубка мира, который пройдёт в октябре в Коттбусе, Германия, с 15 по 19 октября.

«Мы приняли решение пропустить этап Кубка мира в Коттбусе по причине того, что сроки его проведения очень близки к первенству и чемпионату мира, главному старту сезона. Мы год назад уже были в такой ситуации, и нам тогда не хватило времени восстановиться и нормально подготовиться к чемпионату мира. Поэтому и было заранее принято решение в этом году этот этап Кубка мира пропустить», – приводит слова Рыжкова ТАСС.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте — 2026 пройдет с 4 по 8 ноября в Нанкине, Китай.

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