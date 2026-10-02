Женщина впервые в истории возглавила мужскую команду по футзалу в Суперлиге

Тренер Анастасия Николаева возглавила мужскую футзальную команду «Торпедо». Президент клуба Николай Ходов прокомментировал назначение после первого матча команды под руководством специалиста.

Сегодня, 2 октября, «Торпедо» проиграло московской команде «КПРФ» со счётом 1:7 (0:4, 1:3).

— Как вам дебют Николаевой в новом статусе?

— Да, результат матча получился не таким, каким мы бы хотели его видеть, но как первая женщина в космосе Анастасия Николаева вошла в историю мирового футзала, в котором впервые в элитных дивизионах всех футзальных стран тренер женщина вывела на матч мужскую команду.

Моя позиция в этом вопросе давно и однозначно за полное гендерное равенство: не пол определяет возможности специалиста, а его профессионализм и отношение к делу. В этом контексте у Анастасии Юрьевны не будет ни преимуществ, ни скидок, ни снисхождения. Только работа и только результат. Уверен, что уже в пятничном матче придёт и он. А пока предлагаю всем е