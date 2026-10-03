Олимпийский чемпион по плаванию был задержан за насилие по отношению к младенцу

Олимпийский чемпион 2012 года по плаванию француз Амори Лево задержан в Париже по подозрению в насилии в отношении своей партнёрши и их шестимесячного ребенка, об этом сообщает BFMTV.

По данным источника, 40-летний бывший пловец был арестован в середине недели и доставлен в полицейский участок в восьмом округе Парижа, где он проживает. Его подозревают в угрозах в адрес своей партнёрши и нападении на их шестимесячного ребёнка, которого госпитализировали с подозрением на синдром детского сотрясения. Лево предстанет перед судом, который изберёт ему меру пресечения.

Примечательно, что Лево, завершивший спортивную карьеру в 2021-м, осенью 2025 года был замешан в деле о мошенничестве с криптовалютой.

Он завоевал четыре олимпийские медали, в том числе золото в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Один из партнёров по эстафетной команде Янник Аньель позже был обвинён в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.