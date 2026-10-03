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Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: расписание на 3 октября

Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: расписание на 3 октября
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Сегодня, 3 октября, продолжится первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.
Предварительные заплывы в различных дисциплинах у мужчин и женщин стартуют после 9:00 мск. Основная часть финалов начнётся не ранее 17.00 мск.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание дня 3 октября (время московское):

9:02. 400 м комплексное плавание, мужчины;
10:31. 800 м вольный стиль, женщины;
17:12. 100 м баттерфляй, женщины;
17:17. 50 м баттерфляй, мужчины;
17:25. 200 м на спине, женщины;
17:33. 100 м на спине, мужчины;
17:40. 50 м брасс, женщины;
17:45. 100 м вольный стиль, мужчины;
17:46. 200 м брасс, мужчины;
18:01. 200 м вольный стиль, мужчины;
18:09. 200 м комплексное плавание, женщины.

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