Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: расписание на 3 октября

Сегодня, 3 октября, продолжится первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Предварительные заплывы в различных дисциплинах у мужчин и женщин стартуют после 9:00 мск. Основная часть финалов начнётся не ранее 17.00 мск.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание дня 3 октября (время московское):

9:02. 400 м комплексное плавание, мужчины;

10:31. 800 м вольный стиль, женщины;

17:12. 100 м баттерфляй, женщины;

17:17. 50 м баттерфляй, мужчины;

17:25. 200 м на спине, женщины;

17:33. 100 м на спине, мужчины;

17:40. 50 м брасс, женщины;

17:45. 100 м вольный стиль, мужчины;

17:46. 200 м брасс, мужчины;

18:01. 200 м вольный стиль, мужчины;

18:09. 200 м комплексное плавание, женщины.