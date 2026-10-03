Гребнев и Есипенко лидируют после 2-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам

В пятницу, 2 октября, завершился 2-й тур Суперфиналов чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин.

У мужчин выиграли Савва Ветохин, Дмитрий Кокарев и Алексей Гоганов. Остальные партии завершились вничью. У женщин во 2-м туре победы одержали Анастасия Боднарук, Лея Гарифуллина и Галина Михеева.

Шахматы. Суперфинал чемпионата России. Положение после 2-го тура.

Мужчины:

1-5. Алексей Гоганов – 1,5;

1-5. Дмитрий Кокарев – 1,5;

1-5. Савва Ветохин – 1,5;

1-5. Алексей Гребнев – 1,5;

1-5. Андрей Есипенко – 1,5;

6-7. Давид Паравян – 1;

6-7. Арсений Нестеров – 1.

Женщины:

1. Анастасия Боднарук – 2 очка;

2-5. Екатерина Ковалевская – 1,5;

2-5. Ольга Гиря – 1,5;

2-5. Анна Шухман – 1,5;

2-5. Лея Гарифуллина – 1,5;

6. Галина Михеева – 1.