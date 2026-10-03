Российские шорт-трекисты не выступят в этапах Мирового тура в Канаде

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что российские шорт-трекисты не выступят на этапах Мирового тура сезона-2026/2027, которые пройдут в Канаде.

«Мы приняли решение в первых двух этапах в Северной Америке не участвовать, поедем в Китай и Корею. Причины такого решения — долгий перелёт и визовые проблемы в том числе.

Мы отправляли заявки с запасом. Во всяком случае, у нас в конькобежном спорте минимальная квота — один человек по дистанции, за исключением 1500 м и 3000 м у девочек, потому что Ксения Коржова и Александра Саютина завоевали квоты на этот год. Я очень надеюсь на участие в соревнованиях, ждём официального подтверждения», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Первые два этапа Мирового тура по шорт-треку пройдут в Канаде: 23-25 октября соревнования состоятся в Ванкувере, с 30 октября по 1 ноября — в Монреале.