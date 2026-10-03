Россиянка Диана Исакова выиграла спринт на этапе Кубка мира по триатлону в Риме

Российская спортсменка Диана Исакова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в спринте, соревнование проходит в Риме, Италия. Она преодолела дистанцию за 59.13.

Второй стала представительница Швеции Тильда Монссон, отстав от лидера на 0,1. Тройку призёров замкнула американка Тейлор Спайви (+0,16).

Триатлон. Кубок мира. Рим, Италия. Спринт:

Диана Исакова (Россия) — 59.13. Тильда Монссон (Швеция) — отставание 0,1. Тейлор Спайви (США) +0,16. Нина Эйм (Германия) +0,21.

Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.