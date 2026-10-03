«Возвращение к привычной жизни». Ефимова — об участии россиян в Кубке мира

Трёхкратный призёр олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о важности возвращения российских пловцов на этапы Кубка мира – 2026.

— Насколько для вас важен сам факт возвращения российских пловцов на этапы Кубка мира после долгого перерыва?

— Для меня это как будто возвращение к привычной жизни. Я всё это помню. Думаю, молодые ребята испытывают гораздо больше эмоций. Однако было очень приятно, что мы наконец можем кричать: «Россия!». А не придумывать какие‑то другие слова, чтобы поддерживать наших ребят. Это было классно. Если бы ещё на трибунах было побольше людей, было бы веселее, – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».