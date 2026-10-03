Ефимова: было бы грехом не привезти большую команду на Кубок мира в Баку

Трёхкратный призёр олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о количестве российских пловцов, принимающих участие в этапе Кубка мира – 2026 в Баку, Азербайджан.

— Россия привезла сюда одну из самых больших команд. Насколько важно, что в начале сезона возможность выступить получили столько пловцов?

— Было бы грехом не привезти большую команду на соревнования, которые проходят практически рядом с нами. Хорошо, что сейчас многие стартуют. Некоторые переживают: начало сезона, а всем уже хочется плыть быстро. Однако не у всех получается так, как у Егора [Корнева]. Пытаюсь объяснить ребятам, что это нормально. Все только начали подготовку, и каждый по‑разному входит в сезон. Кто‑то способен показывать скорость прямо на тренировках, а кому‑то необходимо специально подводиться.

Главное, что выступаем с флагом, с гимном, без ограничений. Все по этому соскучились. И я вижу, что иностранцам тоже не хватало этой конкуренции, – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».