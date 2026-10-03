Юлия Ефимова рассказала, как приняла решение участвовать в Кубке мира — 2026

Трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как приняла решение участвовать в этапах Кубка мира – 2026 по плаванию.

«Мне сказали: «Езжай на этап». Позвонили примерно за полторы недели: «Ты едешь». Я ответила: «Я болею». Но потом всё‑таки решила поехать. Мне интересно еще и потому, что ни в Ташкенте, ни в Астане я никогда не была. Везде буду впервые. Да, начинать сезон таким образом тяжело и эмоционально, и физически. Но я знаю, что это всё равно легче, чем тренироваться. На тренировках я сама себя сейчас не заставила бы плавать настолько быстро. А соревнования помогут быстрее войти в форму. Если я в неё войду, думаю, меня уже не остановить», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».