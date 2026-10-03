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Илья Бородин выиграл серебро первого этапа Кубка мира на дистанции 400 м комплексом

Илья Бородин выиграл серебро первого этапа Кубка мира на дистанции 400 м комплексом
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Российский пловец Илья Бородин выиграл серебро на дистанции 400 м комплексом на Кубке мира — 2026 в Баку. Он показал результат 3.59,05.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 400 м комплекс. Финал
03 октября 2026, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Карсон Фостер
США
3:57.23
2
Илья Бородин
Россия
+1.82
3
Альберто Раццетти
Италия
+4.02

Первое место занял американец Карсон Фостер, который преодолел дистанцию за 3.57,27. Тройку призёров замкнул представитель Италии Альберто Раццетти (4.01,25).

Плавание. Кубок мира — 2026. Баку. 400 м комплекс, мужчины, финал

1. Карсон Фостер (США) — 3.57,27.

2. Илья Бородин (Россия) — 3.59,05.

3. Альберто Раццетти (Италия) — 4.01,25.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Календарь Кубка мира по плаванию
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