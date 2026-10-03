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Корнев с рекордом России выиграл дистанцию 50 м баттерфляем на первом этапе Кубка мира

Корнев с рекордом России выиграл дистанцию 50 м баттерфляем на первом этапе Кубка мира
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Россиянин Егор Корнев стал победителем первого этапа Кубка мира по плаванию — 2026 на дистанции 50 м баттерфляем. Спортсмен обновил рекорд России, показав результат 21,64 секунды. Соревнования проходят в Баку, Азербайджан.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 50 м баттерфляй. Финал
03 октября 2026, суббота. 17:23 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
21.64
2
Теонг Цен Вэй
Сингапур
+0.37
3
Чэнь Цзюньэр
Китай
+0.60

Вторым стал представитель Сингапура Теонг Цен Вэй с результатом 22,01 секунды. Тройку призёров замкнул китайский пловец Чэнь Цзюньэр (22,24).

Плавание. Первый этап Кубка мира — 2026. Баку. 50 м баттерфляй, мужчины

1. Егор Корнев (Россия) — 21,64.

2. Теонг Цен Вэй (Сингапур) — 22,01.

3. Чэнь Цзюньэр (Китай) — 22,24.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Ташкенте, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Календарь Кубка мира по плаванию