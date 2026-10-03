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Клепикова завоевала бронзу в заплыве на 100 м баттерфляем на КМ на короткой воде в Баку

Клепикова завоевала бронзу в заплыве на 100 м баттерфляем на КМ на короткой воде в Баку
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Российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку в заплыве на 100 м баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 56,36 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
03 октября 2026, суббота. 17:16 МСК
Окончено
1
Рос Ваноттердейк
Бельгия
55.29
2
Ван Ичунь
Китай
+0.58
3
Дарья Клепикова
Россия
+1.07

Победительницей заплыва стала бельгийка Роос Ваноттердейк с результатом 55,29. Второе место заняла Ичунь Ван – она показала время 55,87. Ещё одна россиянка, Арина Суркова, стала пятой (56,69).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

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