Клепикова завоевала бронзу в заплыве на 100 м баттерфляем на КМ на короткой воде в Баку

Российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку в заплыве на 100 м баттерфляем. Она преодолела дистанцию за 56,36 секунды.

Победительницей заплыва стала бельгийка Роос Ваноттердейк с результатом 55,29. Второе место заняла Ичунь Ван – она показала время 55,87. Ещё одна россиянка, Арина Суркова, стала пятой (56,69).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.