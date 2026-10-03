Самусенко выиграл серебро на 100 м на спине на первом этапе КМ, Колесников — шестой

Российский пловец Павел Самусенко стал серебряным призёром первого этапа Кубка мира — 2026 на дистанции 100 м на спине. Он показал результат 49,24 секунды.

Первое место занял представитель ЮАР Питер Кутзе с результатом 49,11 секунды. Тройку призёров замкнул американец Шейн Касас (49,89).

Россияне Климент Колесников и Дмитрий Савенко заняли шестое и девятое места соответственно.

Плавание. Первый этап Кубка мира — 2026. Баку. 100 м на спине, мужчины

1. Питер Кутзе (ЮАР) — 49,11.

2. Павел Самусенко (Россия) — 49,24.

3. Шейн Касас (США) — 49,89.

6. Климент Колесников (Россия) — 50,42.

9. Дмитрий Савенко (Россия) — 51,04.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.