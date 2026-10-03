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Пригода выиграл бронзу на дистанции 200 м брассом на первом этапе Кубка мира в Баку

Пригода выиграл бронзу на дистанции 200 м брассом на первом этапе Кубка мира в Баку
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Российский пловец Кирилл Пригода стал бронзовым призёром первого этапа Кубка мира — 2026 на дистанции 200 м брассом. Он показал результат 2.02,42.

Первое место занял американец Люк Барр (2.01,73). Серебро выиграл представитель Нидерландов Каспар Корбо с результатом 2.01,80.

Россияне Александр Жигалов и Даниил Плисецкий заняли пятое и седьмое места соответственно.

Плавание. Первый этап Кубка мира — 2026. Баку. 200 м брасс, мужчины

1. Люк Барр (США) — 2.01,73.
2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.01,80.
3. Кирилл Пригода (Россия) — 2.02,42.
5. Александр Жигалов (Россия) — 2.04,65.
7. Даниил Плисецкий (Россия) — 2.05,43.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Календарь Кубка мира по плаванию
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