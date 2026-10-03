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Гилязова стала серебряным призёром КМ на короткой воде в Баку на дистанции 50 м брассом

Гилязова стала серебряным призёром КМ на короткой воде в Баку на дистанции 50 м брассом
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Российская пловчиха Ралина Гилязова стала серебряным призёром этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку на дистанции 50 м брассом. Она показала время 29,81 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 50 м брасс. Финал
03 октября 2026, суббота. 17:47 МСК
Окончено
1
Флорин Гаспар
Бельгия
29.75
2
Ралина Гилязова
Россия
+0.06
3
Мона Макшерри
Ирландия
+0.08

Победительницей заплыва стала бельгийка Флорин Гаспар с результатом 29,75 секунды. Тройку призёров замкнула Мона Макшерри из Ирландии (29,83).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

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