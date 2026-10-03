Гилязова стала серебряным призёром КМ на короткой воде в Баку на дистанции 50 м брассом

Российская пловчиха Ралина Гилязова стала серебряным призёром этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку на дистанции 50 м брассом. Она показала время 29,81 секунды.

Победительницей заплыва стала бельгийка Флорин Гаспар с результатом 29,75 секунды. Тройку призёров замкнула Мона Макшерри из Ирландии (29,83).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.