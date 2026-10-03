Иван Гирёв остался в шаге от медали на дистанции 200 м вольным стилем на первом этапе КМ

Россиянин Иван Гирёв стал четвёртым на дистанции 200 м вольным стилем на первом этапе Кубка мира по плаванию — 2026. Он показал результат 1,43,31.

Первым стал американец Шейн Касас с результатом 1.41,50. Второе место занял представитель Китая Хэ Юйбо (1.42,37). Тройку призёров замкнул бельгиец Люка Энво (1.42,88).

Плавание. Первый этап Кубка мира — 2026. Баку. 200 м вольный стиль, мужчины

1. Шейн Касас (США) — 1.41,50.

2. Хэ Юйбо (Китай) — 1.42,37.

3. Люка Энво (Бельгия) — 1.42,88.

4. Иван Гирёв (Россия) — 1.43,31.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.