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Иван Гирёв остался в шаге от медали на дистанции 200 м вольным стилем на первом этапе КМ

Иван Гирёв остался в шаге от медали на дистанции 200 м вольным стилем на первом этапе КМ
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Россиянин Иван Гирёв стал четвёртым на дистанции 200 м вольным стилем на первом этапе Кубка мира по плаванию — 2026. Он показал результат 1,43,31.

Первым стал американец Шейн Касас с результатом 1.41,50. Второе место занял представитель Китая Хэ Юйбо (1.42,37). Тройку призёров замкнул бельгиец Люка Энво (1.42,88).

Плавание. Первый этап Кубка мира — 2026. Баку. 200 м вольный стиль, мужчины

1. Шейн Касас (США) — 1.41,50.
2. Хэ Юйбо (Китай) — 1.42,37.
3. Люка Энво (Бельгия) — 1.42,88.
4. Иван Гирёв (Россия) — 1.43,31.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом и гимном. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Календарь Кубка мира по плаванию
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