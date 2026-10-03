Дарья Клепикова заняла 4-е место на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Баку

Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвёртое место в заплыве на дистанции на 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Она показала время 52,46 секунды.

Победительницей заплыва стала нидерландка Маррит Стенберген с результатом 50,78 секунды. Серебряную медаль завоевала Катажина Васик из Польши (52,12). Тройку призёров замкнула канадка Тейлор Рак (52,38).

Также в этом заплыве выступили ещё три россиянки. Александра Кузнецова стала шестой (52,65), Кира Манохина – седьмой (52,90), Дарья Трофимова – восьмой (53,15).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.