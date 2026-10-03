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Дарья Клепикова заняла 4-е место на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Баку

Дарья Клепикова заняла 4-е место на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Баку
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Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла четвёртое место в заплыве на дистанции на 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Она показала время 52,46 секунды.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Женщины. 100 м вольный стиль. Финал
03 октября 2026, суббота. 18:01 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
50.78
2
Катажина Васик
Польша
+1.34
3
Тейлор Рак
Канада
+1.60

Победительницей заплыва стала нидерландка Маррит Стенберген с результатом 50,78 секунды. Серебряную медаль завоевала Катажина Васик из Польши (52,12). Тройку призёров замкнула канадка Тейлор Рак (52,38).

Также в этом заплыве выступили ещё три россиянки. Александра Кузнецова стала шестой (52,65), Кира Манохина – седьмой (52,90), Дарья Трофимова – восьмой (53,15).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Баку с 1 по 3 октября. Россияне выступают на нём с национальными флагом. Следующий этап соревнований пройдёт в Узбекистане, заключительный — в Астане. В декабре в Китае состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

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