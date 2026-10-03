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Егор Корнев рассказал о том, куда вложит призовые за мировой рекорд

Егор Корнев рассказал о том, куда вложит призовые за мировой рекорд
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Трёхкратный чемпион Европы российский пловец Егор Корнев высказался о призовых за повторение мирового рекорда на этапе Кубка мира по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем. Спортсмен получил $ 10 тыс. Он показал время 44,84. В 2021 году этот рекорд установил австралиец Кайл Чалмерс на этапе Кубка мира в Казани.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
02 октября 2026, пятница. 17:53 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
44.84
2
Кэмерон Макэвой
Австралия
+0.52
3
Василий Кукушкин
Россия
+1.93

— Что чувствует человек, который зарабатывает за заплыв чек на $ 10 тыс.? Наконец‑то в плавании пошли нормальные деньги.
— Вот ещё штук шесть таких наклепать — и уже прилично будет. Плюс кластеры, плюс то да сё.

— На что копишь? На квартиру?
— На трёшку в Петербурге.

— Какой район нравится? Купчино?
— Точно не Купчино! Вообще много районов нравится, уже присматриваю варианты. Мы с женой Ульяной сейчас примеряемся, поэтому я все силы прилагаю к тому, чтобы увеличить размеры нашей жилплощади. Чтобы было гораздо свободнее, — приводит слова Корнева «Матч ТВ».

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