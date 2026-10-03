«Хотелось бы на сотую получше». Корнев — о повторении рекорда на 100 м вольным стилем
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Российский пловец Егор Корнев высказался о повторении рекорда на 100 м вольным стилем на этапе КМ в Баку. Он преодолел дистанцию за 44,84 секунды. В 2021 году этот рекорд установил австралиец Кайл Чалмерс на этапе Кубка мира в Казани.
Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
02 октября 2026, пятница. 17:53 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
44.84
2
Кэмерон Макэвой
Австралия
+0.52
3
Василий Кукушкин
Россия
+1.93
«Очень рад, что у меня получилось так проплыть. Конечно, хотелось бы на сотую получше, это было бы намного приятнее. Я очень рад, первый этап, плаваю три недели. Всё круто. Буду стараться разгоняться по мере соревнований. Буду стараться изо всех сил, чтобы мы увидели не один и не два рекорда мира. Мысль была одна, что, если бы я сделал ещё один нормальный гребок, я бы и на дистанции 50 метров на спине рекорд мира двинул», – сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».
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