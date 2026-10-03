«Жёстко». Колесников — о победе Корнева на дистанции 50 м на спине на первом этапе КМ

Двукратный призёр Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников оценил выступление соотечественника Егора Корнева на первом этапе Кубка мира — 2026 в Баку.

Ранее Корнев стал победителем на дистанции 50 м на спине. Он показал время 22,23. Колесников в этом заплыве занял четвёртое место (22,99).

— Была высокая конкуренция, получился очень интересный заплыв. Что вы видели по ходу дистанции, что чувствовали?

— Да ничего я не видел. Просто плыл по максимуму — и всё.

— Как оцените результаты?

— Круто. Егор вообще прямо удивляет.

— Он раньше шутил, что хочет составить конкуренцию на спине, пощекотать всем нервы. Но сейчас уже всерьёз это делает.

— Да, он молодец. Но, блин, это было ожидаемо, учитывая, какие у него выходы. Конечно, жёстко. Жёстко.

— Вы особо не подводились к этому этапу, даже не брились. Чувствуете, что у вас остаётся большой запас? На чемпионате мира уже нужно будет забирать своё.

— Посмотрим. Подведёмся, а потом уже будем смотреть, как и что, – приводит слова Колесникова «Матч ТВ».