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«Жёстко». Колесников — о победе Корнева на дистанции 50 м на спине на первом этапе КМ

«Жёстко». Колесников — о победе Корнева на дистанции 50 м на спине на первом этапе КМ
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Двукратный призёр Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников оценил выступление соотечественника Егора Корнева на первом этапе Кубка мира — 2026 в Баку.

Ранее Корнев стал победителем на дистанции 50 м на спине. Он показал время 22,23. Колесников в этом заплыве занял четвёртое место (22,99).

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 50 м на спине. Финал
02 октября 2026, пятница. 17:16 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
22.23
2
Павел Самусенко
Россия
+0.28
2
Питер Кутзе
ЮАР
+0.28

— Была высокая конкуренция, получился очень интересный заплыв. Что вы видели по ходу дистанции, что чувствовали?
— Да ничего я не видел. Просто плыл по максимуму — и всё.

— Как оцените результаты?
— Круто. Егор вообще прямо удивляет.

— Он раньше шутил, что хочет составить конкуренцию на спине, пощекотать всем нервы. Но сейчас уже всерьёз это делает.
— Да, он молодец. Но, блин, это было ожидаемо, учитывая, какие у него выходы. Конечно, жёстко. Жёстко.

— Вы особо не подводились к этому этапу, даже не брились. Чувствуете, что у вас остаётся большой запас? На чемпионате мира уже нужно будет забирать своё.
— Посмотрим. Подведёмся, а потом уже будем смотреть, как и что, – приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

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