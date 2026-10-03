Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: результаты 3 октября

Сегодня, 3 октября, завершился первый этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан. Результаты 3 октября:
Мужчины, 400 м комплекс, финал
1. Карсон Фостер (США) — 3.57,23.
2. Илья Бородин (Россия) — 3.59,05.
3. Альберто Раццетти (Италия) — 4.01,25.
Женщины, 100 м баттерфляй, финал
1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 55,29.
2. Ичунь Ван (Китай) — 55,87.
3. Дарья Клепикова (Россия) — 56,36.
5 Арина Суркова (Россия) — 56,69.
Мужчины, 50 м баттерфляй, финал
1. Егор Корнев (Россия) — 21,64.
2. Теонг Цен Вэй (Сингапур) — 22,01.
3. Чэнь Цзюньэр (Китай) — 22,24.
5. Даниил Марков (Россия) — 22,43.
8. Андрей Минаков (Россия) — 22,54.
9. Олег Костин (Россия) — 22,60.
10. Егор Юрченко (Россия) — 22,91.
Женщины, 200 м на спине, финал
1. Анна Пепловски (США) — 2.02,34.
2. Тейлор Рак (Канада) — 2.02,44.
3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 2.05,61.
Мужчины, 100 м на спине, финал
1. Питер Кутзе (ЮАР) — 49,11.
2. Павел Самусенко (Россия) — 49,24.
3. Шейн Касас (США) — 49,89.
6. Климент Колесников (Россия) — 50,42.
9. Дмитрий Савенко (Россия) — 51,04.
Женщины, 50 м брасс, финал
1. Флорин Гаспар (Бельгия) — 29,75.
2. Ралина Гилязова (Россия) — 29,81.
3. Мона Макшерри (Ирландия) — 29,83.
5. Евгения Чикунова (Россия) — 29,99.
6. Юлия Ефимова (Россия) — 30,04.
8. Ника Годун (Россия) — 30,51.
Мужчины, 200 м брасс, финал
1. Люк Барр (США) — 2.01,73.
2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.01,80.
3. Кирилл Пригода (Россия) — 2.02,42.
5. Александр Жигалов (Россия) — 2.04,65.
7. Даниил Писецкий (Россия) — 2.05,43.
Женщины, 100 м вольный стиль, финал
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 50,78.
2. Катаржина Васик (Польша) — 52,12.
3. Тейлор Рак (Канада) — 52,38.
4. Дарья Клепикова (Россия) — 52,46.
6. Александра Кузнецова (Россия) — 52,65.
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