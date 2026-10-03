Кубок мира по плаванию на короткой воде — 2026, первый этап: результаты 3 октября

Сегодня, 3 октября, завершился первый этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан. Результаты 3 октября:

Мужчины, 400 м комплекс, финал

1. Карсон Фостер (США) — 3.57,23.

2. Илья Бородин (Россия) — 3.59,05.

3. Альберто Раццетти (Италия) — 4.01,25.

Женщины, 100 м баттерфляй, финал

1. Рос Ваноттердейк (Бельгия) — 55,29.

2. Ичунь Ван (Китай) — 55,87.

3. Дарья Клепикова (Россия) — 56,36.

5 Арина Суркова (Россия) — 56,69.

Мужчины, 50 м баттерфляй, финал

1. Егор Корнев (Россия) — 21,64.

2. Теонг Цен Вэй (Сингапур) — 22,01.

3. Чэнь Цзюньэр (Китай) — 22,24.

5. Даниил Марков (Россия) — 22,43.

8. Андрей Минаков (Россия) — 22,54.

9. Олег Костин (Россия) — 22,60.

10. Егор Юрченко (Россия) — 22,91.

Женщины, 200 м на спине, финал

1. Анна Пепловски (США) — 2.02,34.

2. Тейлор Рак (Канада) — 2.02,44.

3. Фрейя Констанс Колберт (Великобритания) — 2.05,61.

Мужчины, 100 м на спине, финал

1. Питер Кутзе (ЮАР) — 49,11.

2. Павел Самусенко (Россия) — 49,24.

3. Шейн Касас (США) — 49,89.

6. Климент Колесников (Россия) — 50,42.

9. Дмитрий Савенко (Россия) — 51,04.

Женщины, 50 м брасс, финал

1. Флорин Гаспар (Бельгия) — 29,75.

2. Ралина Гилязова (Россия) — 29,81.

3. Мона Макшерри (Ирландия) — 29,83.

5. Евгения Чикунова (Россия) — 29,99.

6. Юлия Ефимова (Россия) — 30,04.

8. Ника Годун (Россия) — 30,51.

Мужчины, 200 м брасс, финал

1. Люк Барр (США) — 2.01,73.

2. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.01,80.

3. Кирилл Пригода (Россия) — 2.02,42.

5. Александр Жигалов (Россия) — 2.04,65.

7. Даниил Писецкий (Россия) — 2.05,43.

Женщины, 100 м вольный стиль, финал

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 50,78.

2. Катаржина Васик (Польша) — 52,12.

3. Тейлор Рак (Канада) — 52,38.

4. Дарья Клепикова (Россия) — 52,46.

6. Александра Кузнецова (Россия) — 52,65.

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