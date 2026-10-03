Россия заняла третье место в медальном зачёте первого этапа Кубка мира по плаванию — 2026

Сегодня, 3 октября, завершился первый этап Кубка мира — 2026 по плаванию на короткой воде в Баку, Азербайджан. Сборная России по итогам соревнований заняла третье место в медальном зачёте. На счету россиян пять золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей.

Плавание на короткой воде. Кубок мира — 2026. Первый этап, Баку, Азербайджан. Медальный зачёт

1. США — семь золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

2. Китай — шесть золотых, две серебряные и девять бронзовых медалей.

3. Россия — пять золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.

4. Нидерланды — четыре золота, три серебра и одна бронза.

5. Бельгия — четыре золота, два серебра и две бронзы.

6. ЮАР — два золота, два серебра и две бронзы.

7. Ирландия — одна золотая медаль, два серебра и бронза.

8. Великобритания — одно золото, одно серебро и две бронзы.