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«Егор — уникум». Чикунова — о мировом рекорде Корнева

«Егор — уникум». Чикунова — о мировом рекорде Корнева
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Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о повторении мирового рекорда на дистанции 100 м вольным стилем трёхкратным чемпионом Европы Егором Корневым.

Ранее на этапе КМ Егор показал время 44,84 секунды. В 2021 году такой же результат показал австралиец Кайл Чалмерс на этапе Кубка мира в Казани.

Плавание на короткой воде. КМ-2026. Этап 1, Баку, Азербайджан
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
02 октября 2026, пятница. 17:53 МСК
Окончено
1
Егор Корнев
Россия
44.84
2
Кэмерон Макэвой
Австралия
+0.52
3
Василий Кукушкин
Россия
+1.93

Егор Корнев повторил мировой рекорд. Что это значит лично для вас?
— Я видела. Специально отошла от девочек, сидевших на стульях в колл‑руме, чтобы посмотреть на это вживую. Такие заплывы действительно заряжают. Я поздравляю Егора, уже лично его поздравила. Очень классно, что у нашей сборной пополняется список рекордов. Это не может не радовать. Считаю, что у нас сегодня хороший день: девочки в призах, парни бьют мировые рекорды — всё отлично.

— Рекорд Егора может стать дополнительной мотивацией для всей большой российской команды?
— Конечно. Особенно заряжает, что человек из России, из нашей сборной, так плывёт. Очевидно, что все рады. Мы здесь одна команда, поэтому каждый радуется за каждого. Егор — уникум.

— Или его результат — ещё и следствие работы петербур