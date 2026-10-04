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«Он бросал вызов». Норвежский гребец Эйде заявил, что Большунова не хватало на Олимпиаде

«Он бросал вызов». Норвежский гребец Эйде заявил, что Большунова не хватало на Олимпиаде
Комментарии

Победитель и призёр этапов Кубка мира по гребле на байдарке норвежец Гуннар Эйде выразил мнение, что отсутствие на Олимпиаде 2026 года российского лыжника Александра Большунова лишило интриги соревнования.

— Следили ли вы за Олимпийскими играми, которые проходили в Италии? И что вы скажете про успех лыжника Клебо?
— Я думаю, что эти соревнования были очень хороши для него. Я восхищаюсь им как спортсменом, но я считаю, что эти соревнования могли быть более интересными, потому что не было никакой интриги: все просто знали, что он победит.

— Не было такого соревновательного напора, потому что не было русского Большунова?
— Конечно, это помогло бы этим соревнованиям, потому что он всегда бросал вызов, поэтому с ним соревнования были бы более захватывающими, – приводит слова Эйде ТАСС.

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