Победитель и призёр этапов Кубка мира по гребле на байдарке норвежец Гуннар Эйде выразил мнение, что отсутствие на Олимпиаде 2026 года российского лыжника Александра Большунова лишило интриги соревнования.

— Следили ли вы за Олимпийскими играми, которые проходили в Италии? И что вы скажете про успех лыжника Клебо?

— Я думаю, что эти соревнования были очень хороши для него. Я восхищаюсь им как спортсменом, но я считаю, что эти соревнования могли быть более интересными, потому что не было никакой интриги: все просто знали, что он победит.

— Не было такого соревновательного напора, потому что не было русского Большунова?

— Конечно, это помогло бы этим соревнованиям, потому что он всегда бросал вызов, поэтому с ним соревнования были бы более захватывающими, – приводит слова Эйде ТАСС.