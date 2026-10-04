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Известны полуфиналисты чемпионата России — 2026 по регби

Известны полуфиналисты чемпионата России — 2026 по регби
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Определились полуфиналисты чемпионата России по регби — 2026. Сегодня, 4 октября, в первом полуфинальном матче в Красноярске встретятся команды «Красный Яр» Красноярск и «Динамо» Москва. На стадионе в Казани сыграют «Стрела-Ак Барс» Казань и «Енисей-СТМ» Красноярск.

Участие в турнире в этом году принимали семь команд. Соревнования проходят по системе «весна-осень», поэтому сезон длится с мая по ноябрь. Полуфинальные матчи пройдут со 2 по 5 октября и с 9 по 12 октября. В чемпионате России также предусмотрен матч за третье место – он пройдёт 16-17 октября.

С 17 по 18 октября состоится финал турнира.

Календарь чемпионата России по регби
Турнирная таблица чемпионата России по регби
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