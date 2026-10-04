Кокарев лидирует после 3-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам

В субботу, 3 октября, в Ростове-на-Дону были сыграны партии 3-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам. В мужском турнире Алексей Гоганов проиграл Павлу Понкратову, Алексей Гребнев уступил Дмитрию Кокареву. В женском турнире Лея Гарифуллина выиграла у Галины Михеевой. Остальные пары сыграли вничью.

Шахматы. Суперфинал чемпионата России. Положение после 3-го тура.

Мужчины:

1. Дмитрий Кокарев – 2,5 очка;

2-3. Савва Ветохин – 2;

2-3. Андрей Есипенко – 2;

4-8. Алексей Гребнев – 1,5;

4-8. Алексей Гоганов – 1,5;

4-8. Арсений Нестеров – 1,5;

4-8. Давид Паравян – 1,5;

4-8. Павел Понкратов – 1,5;

9-12. Вадим Звягинцев – 1;

9-12. Эрнесто Инаркиев – 1;

9-12. Евгений Наер – 1;

9-12. Иван Попов – 1.

Женщины:

1-2. Анастасия Боднарук – 2,5 очка;

1-2. Лея Гарифуллина – 2,5;

3-5. Ольга Гиря – 2;

3-5. Екатерина Ковалевская – 2;

3-5. Анна Шухман – 2;

6-12. Галина Михеева – 1;

6-12. Екатерина Гольцева – 1;

6-12. Валентина Гунина – 1;

6-12. Марина Корнева – 1;

6-12. Мария Першина – 1;

6-12. Маргарита Потапова – 1;

6-12. Дарья Чарочкина – 1.