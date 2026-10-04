«Теперь выхожу на ковёр не за медалью». Анна Попова объявила о завершении карьеры

Чемпионка России 2023 года по художественной гимнастике Анна Попова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 19 лет.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру гимнастки…

До сих пор непривычно произносить эти слова. Художественная гимнастика для меня никогда не была просто спортом. Это моё детство, моя юность, моя жизнь и огромная часть меня. За плечами годы тренировок, сборов, соревнований, перелётов, слёз, травм, побед и поражений. И сегодня я понимаю, сколько людей стало частью этого пути. Спасибо моей семье за безусловную поддержку. Спасибо всем моим тренерам за знания, требования, терпение и веру в меня. Отдельная благодарность Ирине Александровне Винер, Вере Николаевне Шаталиной, Юлии Владимировне Барсуковой, Ирине Борисовне Зиновке, Веронике Борисовне Шатковой, Дине и Арине Авериным за огромный вклад в моё спортивное становление. Спасибо всем, кто был рядом со мной на этом пути, и вам, зрителям, за поддержку на протяжении всех этих лет.

Я закрываю одну большую главу своей жизни с огромной благодарностью. За характер. За силу. За людей. За мечты. За всё, чему меня научила гимнастика. И спасибо той маленькой девочке, которая когда-то просто пришла в зал и сделала первый шаг.

Сегодня я делаю следующий. Спасибо, художественная гимнастика. Но с ковром я не прощаюсь. Я остаюсь в гимнастике как артист: буду выступать на концертах и спортивных шоу, участвовать в проектах, проводить мастер-классы и делиться своим опытом. Просто теперь я выхожу на ковёр не за медалью, а ради искусства, эмоций и любви к этому виду спорта», — написала Попова в социальной сети.

В конце 2024 года гимнастка перенесла операцию на позвоночнике. В мае 2025 года бывший главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила, что спортсменке установили четыре титановых позвонка.