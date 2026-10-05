МОК представил эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр — 2032 в Брисбене

Международный Олимпийский комитет (МОК) представил эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр – 2032, которые состоятся в австралийском Брисбене.

Фото: Пресс-служба МОК

«Вдохновлённая какаду, природой и штатом Квинсленд эмблема добавляет новый самобытный символ к узнаваемому образу и визуальной айдентике Игр», – говорится в сообщении пресс-службы МОК.

За основу эмблемы взят хохолок распространённого в Австралии попугая какаду, который он использует для невербального общения с сородичами и других сигналов физиологии. В сообщении пресс-службы организаторов Игр также делается упор на то, что этот символ очень похож на языки пламени огня.

Олимпийские игры – 2032 пройдут в Брисбене с 23 июля по 8 августа.