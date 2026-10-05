Российские самбисты завоевали 33 золота на молодёжном первенстве мира в Греции

Российские самбисты выиграли общекомандный зачёт молодёжного первенства мира, которое прошло в Салониках, Греция, при поддержке «Роснефти». В соревнованиях приняли участие 713 спортсменов из 40 стран – рекордное количество за всю историю турнира.

Сборная России завоевала 51 медаль: 33 золотые, 11 серебряных и семь бронзовых. Российские спортсмены выступали под национальным флагом.

Всего на турнире разыграли 55 комплектов наград в трёх возрастных группах среди спортсменов мужского и женского пола.

«Роснефть» поддерживает Международную федерацию самбо с 2013 года. В 2025 году при поддержке компании прошли чемпионат мира в Кыргызстане, чемпионаты Азии и Океании в Узбекистане, а также этапы Кубка мира в Таджикистане и Армении. В 2026 году компания также поддержала проведение Кубка мира в Армении.