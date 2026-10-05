«Друзья большого спорта»: стартовало народное голосование

Премия журнала «Большой спорт» открыла народное голосование: до 30 октября болельщики могут отдать свой голос на официальном сайте.

Народное голосование — самостоятельная часть премии, которая позволяет узнать выбор аудитории и определить наиболее поддержанных ею спортсмена и спортсменку. Его итоги не связаны с решением профессионального жюри: лауреаты основных номинаций будут определены отдельно.

Голосование идёт в двух номинациях — «Спортсмен года» и «Спортсменка года». В шорт-листы вошли по 10 действующих спортсменов и спортсменок, которые добились крупных результатов и пользуются широкой известностью и поддержкой аудитории. Болельщикам предстоит самим выбрать тех, кому они готовы отдать своё признание.

Премия отмечает не только победы и рекорды, но и системную работу на развитие спорта: поддержку, ответственность и устойчивое развитие отрасли. Она объединяет конкурсный контур с голосуемыми номинациями и специальные награды, которые присуждает жюри. Возглавляет его председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Церемония награждения лауреатов премии пройдёт 16 ноября 2026 года в театре Et Cetera.