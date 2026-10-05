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Российский дзюдоист Мурад Чопанов остался без медали на чемпионате мира в Баку

Российский дзюдоист Мурад Чопанов остался без медали на чемпионате мира в Баку
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Россиянин Мурад Чопанов занял пятое место в весовой категории до 66 кг на чемпионате мира по дзюдо — 2026. Соревнования проходят в Баку, Азербайджан.

В поединке за третье место Чопанов уступил бронзовому призёру Олимпийских игр 2024 года молдавскому дзюдоисту Денису Виеру.

Ранее россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг. Она одержала победу над соотечественницей Мариной Воробьёвой.

Чемпионат мира в Баку проходит с 4 по 11 октября. Сборную России представляют 23 спортсмена — 12 мужчин и 11 женщин. Это первый чемпионат мира за четыре года, на котором россияне выступают с флагом и гимном.

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