Россияне выиграли два золота на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии

Россияне Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали победителями этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте. За своё выступление спортсмены получили от судей 53,700 балла. Соревнования проходили в Риччоне, Италия.

Второе место заняли американцы Рубен Падилла и Алексей Шостак с результатом 53,040 балла. Тройку призёров замкнули представители Азербайджана Махсуд Махсудов и Гусейн Аббасов (52,470).

Также ещё одно золото России принесли Анжела Бладцева и Данил Касимов в смешанном синхроне (51,260). Серебряными призёрами стали канадцы Сара Милетт и Этьен Клутье, бронзовыми — представители Чехии Михаэла Юричкова и Лукас Кубик.

Этап в Риччоне стал последним для российских спортсменов в серии Кубка мира 2026 года. Всего в нынешнем сезоне в календарь серии входят шесть этапов. Заключительный этап пройдёт 17-18 октября в Котбусе, Германия.