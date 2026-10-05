Спартакиада народов России завершилась в Свердловской области

В Свердловской области завершились соревнования Спартакиады народов России. Последними турнирами, которые принял регион, стали футбол и баскетбол 3×3.

За два месяца в области прошли соревнования по 21 виду спорта. На 18 спортивных объектах в шести муниципальных образованиях выступили более 3000 спортсменов. Всего было разыграно 125 комплектов наград. В проведении соревнований участвовали более 650 судей и 800 волонтёров.

По данным организаторов, соревнования в регионе посетили около 65 тыс. зрителей. Наибольший интерес вызвали мужской волейбол, художественная гимнастика, скалолазание и BMX-гонки.

«Для АНО «Игры» Спартакиада народов России стала главным событием года. Свердловская область блестяще справилась с ролью столицы турнира: в течение двух месяцев 18 спортивных площадок приняли состязания по 21 виду спорта. Мы искренне благодарим министра спорта и председателя ОКР Михаила Дегтярёва, который лично открывал Спартакиаду, руководство Свердловской области и Екатеринбурга, спортсменов и команду оргкомитета за невероятный праздник, который они подарили жителям и гостям региона. Спартакиада в очередной раз доказала: спорт — это мощнейшая сила, которая объединяет и вдохновляет», – отметил генеральный директор АНО «Игры», руководитель региональной исполнительной дирекции Спартакиады 2026 года на территории Свердловской области Дмитрий Путилин.

Спартакиада завершится 17 октября соревнованиями по сёрфингу в Калининградской области. После этого б