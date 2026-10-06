Российские гимнасты выступят на ЧМ-2026 в Роттердаме в нейтральном статусе

Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе на чемпионате мира по спортивной гимнастике – 2026, который пройдёт с 17 по 25 октября в Роттердаме, Нидерланды. Об этом сообщает Gymnastics Now со ссылкой на Международную федерацию гимнастики.

World Gymnastics подтвердила, что россияне будут выступать без национального флага под обозначением World Gymnastics 2 (WG2), а белорусы – под World Gymnastics 1 (WG1). Такая же система применялась на чемпионате Европы – 2026 в Загребе в августе, где российские гимнасты неоднократно поднимались на пьедестал как WG2.

Отдельно сообщается, что российские спортсмены ещё не получили визы для участия в турнире.