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Вяхирева и Дмитриева вызваны в состав гандбольной сборной России на матчи с Сербией

Вяхирева и Дмитриева вызваны в состав гандбольной сборной России на матчи с Сербией
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Олимпийская чемпионка – 2016 по гандболу Анна Вяхирева и чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева вызваны в состав сборной России для подготовки к товарищеским матчам с Сербией, которые пройдут в Стара-Пазовой 22 и 24 октября. Тренерский штаб возглавила Людмила Бодниева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Команда соберётся в Новогорске 16 октября, вылет в Белград запланирован на 21 октября.

Состав женской сборной России по гандболу.

Вратари: Валентина Дегтярева («Астраханочка»), Анастасия Рябцева («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Дунэря», Румыния).

Левые крайние: Софья Васильева (ЦСКА), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Оксана Бессалая («Ростов-Дон»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА).

Линейные: Ксения Закордонская («Звезда»), Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Юлия Баева, Ольга Явон (обе – ЦСКА), Анна Вяхирева («Оденсе», Дания), Валерия Маслова («Бухарест», Румыния).

Левые полусредние: Елена Михайличенко, Варвара Семина (обе – ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»).
Разыгрывающие: Снежанна Вертушкова («Звезда»), Дарья Дмитриева («Бухарест», Румыния), Карина Сабирова (ЦСКА).

Тренерский штаб: Людмила Бодниева (главный тренер), Михаил Измайлов, Александр Янушевич (тренер по ОФП).

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