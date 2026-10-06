Есипенко и Боднарук лидируют после 6-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам

Во вторник, 6 октября, в Ростове-на-Дону были сыграны партии 6-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам. У мужчин Арсений Нестеров выиграл у Эрнесто Инаркиева, Евгений Наер – у Павла Понкратова. В женском турнире Лея Гарифуллина выиграла у Марии Першиной, Ольга Гиря – у Валентины Гуниной, Екатерина Гольцева – у Марины Корневой. Дарья Чарочкина уступила Маргарите Потаповой. Остальные пары сыграли вничью.

Шахматы. Суперфинал чемпионата России. Положение после 6-го тура.

Мужчины:

1. Андрей Есипенко – 4,5 очка;

2-5. Савва Ветохин – 3,5;

2-5. Давид Паравян – 3,5;

2-5. Арсений Нестеров – 3,5;

2-5. Павел Понкратов – 3,5;

6-8. Евгений Наер – 3;

6-8. Алексей Гоганов – 3;

6-8. Дмитрий Кокарев – 3;

9-10. Алексей Гребнев– 2,5;

9-10. Иван Попов – 2,5;

11. Вадим Звягинцев – 2;

12. Эрнесто Инаркиев – 1,5.

Женщины:

1-2. Лея Гарифуллина – 5 очков;

1-2. Анастасия Боднарук – 5;

3. Екатерина Гольцева – 4;

4-6. Екатерина Ковалевская – 3,5;

4-6. Ольга Гиря – 3,5;

4-6. Анна Шухман – 3,5;

7. Маргарита Потапова – 2,5;

8-10. Мария Першина – 2;

8-10. Галина Михеева – 2;

8-10. Марина Корнева – 2;

11-12. Дарья Чарочкина – 1,5;

11-12. Валентина Гунина – 1,5.