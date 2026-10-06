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Есипенко и Боднарук лидируют после 6-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам

Есипенко и Боднарук лидируют после 6-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам
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Во вторник, 6 октября, в Ростове-на-Дону были сыграны партии 6-го тура Суперфиналов чемпионата России по шахматам. У мужчин Арсений Нестеров выиграл у Эрнесто Инаркиева, Евгений Наер – у Павла Понкратова. В женском турнире Лея Гарифуллина выиграла у Марии Першиной, Ольга Гиря – у Валентины Гуниной, Екатерина Гольцева – у Марины Корневой. Дарья Чарочкина уступила Маргарите Потаповой. Остальные пары сыграли вничью.

Шахматы. Суперфинал чемпионата России. Положение после 6-го тура.

Мужчины:

1. Андрей Есипенко – 4,5 очка;
2-5. Савва Ветохин – 3,5;
2-5. Давид Паравян – 3,5;
2-5. Арсений Нестеров – 3,5;
2-5. Павел Понкратов – 3,5;
6-8. Евгений Наер – 3;
6-8. Алексей Гоганов – 3;
6-8. Дмитрий Кокарев – 3;
9-10. Алексей Гребнев– 2,5;
9-10. Иван Попов – 2,5;
11. Вадим Звягинцев – 2;
12. Эрнесто Инаркиев – 1,5.

Женщины:

1-2. Лея Гарифуллина – 5 очков;
1-2. Анастасия Боднарук – 5;
3. Екатерина Гольцева – 4;
4-6. Екатерина Ковалевская – 3,5;
4-6. Ольга Гиря – 3,5;
4-6. Анна Шухман – 3,5;
7. Маргарита Потапова – 2,5;
8-10. Мария Першина – 2;
8-10. Галина Михеева – 2;
8-10. Марина Корнева – 2;
11-12. Дарья Чарочкина – 1,5;
11-12. Валентина Гунина – 1,5.

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  • 6 октября 2026