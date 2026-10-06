Мельникова показала закулисье подготовки сборной России к ЧМ по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала фотографии с подготовительного сбора сборной России к чемпионату мира — 2026.

Фото: Из личного архива Мельниковой

Фото: Из личного архива Мельниковой

Фото: Из личного архива Мельниковой

«Часто ловлю себя на мысли, что в периоды такой жёсткой загрузки спорт во мне подавляет творческую сторону. Мне не хочется выходить на связь или с кем-то разговаривать. Я сильно меняюсь — становлюсь более закрытой, ухожу в себя.

Профессиональный спорт сложно совмещать с обычной жизнью. Иногда нужно просто закрыться от внешнего мира и методично делать свою работу», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Российские гимнасты выступят в нейтральном статусе.