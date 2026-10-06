Китайскую дзюдоистку дисквалифицировали за укус соперницы на Азиатских играх

Китайскую дзюдоистку Тан Цзин дисквалифицировали за неспортивное поведение на Азиатских играх – 2026. Во время четвертьфинальной схватки в весовой категории до 70 кг китаянка укусила соперницу Рин Маэду, представляющую Японию. Она пожаловалась арбитру, показав след от укуса. Судья присудил победу Маэде.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Японская дзюдоистка дошла до финала, где в схватке победила представительницу Казахстана Ажар Асхат.

Азиатские игры – 2026 проходили с 19 сентября по 4 октября в префектуре Айти и её столице Нагое, Япония. В общем медальном зачёте победителем стала сборная Китая. На втором месте расположилась сборная Японии. Тройку лидеров замкнула Южная Корея.