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Китайскую дзюдоистку дисквалифицировали за укус соперницы на Азиатских играх

Китайскую дзюдоистку дисквалифицировали за укус соперницы на Азиатских играх
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Китайскую дзюдоистку Тан Цзин дисквалифицировали за неспортивное поведение на Азиатских играх – 2026. Во время четвертьфинальной схватки в весовой категории до 70 кг китаянка укусила соперницу Рин Маэду, представляющую Японию. Она пожаловалась арбитру, показав след от укуса. Судья присудил победу Маэде.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Японская дзюдоистка дошла до финала, где в схватке победила представительницу Казахстана Ажар Асхат.

Азиатские игры – 2026 проходили с 19 сентября по 4 октября в префектуре Айти и её столице Нагое, Япония. В общем медальном зачёте победителем стала сборная Китая. На втором месте расположилась сборная Японии. Тройку лидеров замкнула Южная Корея.

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