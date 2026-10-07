Дюплантиса номинировали на звание «Легкоатлет года» — 2026

World Athletics объявила 20 номинантов на звание «Легкоатлет года». В список вошли по 10 мужчин и женщин, отобранных международной группой экспертов. Среди номинантов – Арман Дюплантис с мировым рекордом в прыжках с шестом (6,31 м). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Среди женщин номинировали Тигст Ассефу (Эфиопия), Чейз Джексон (США), Мелиссу Джефферсон-Вуден (США), Агнесу Нгетич (Кения), Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Марию Перес (Испания), Камрин Роджерс (Канада), Масаи Рассел (США), Одри Верро (Швейцария) и Янь Цзыи (Китай).

Среди мужчин номинантами на звание «Легкоатлет года» стали Кеннет Беднарек (США), Кристьян Чех (Словения), Энди Диас Эрнандес (Италия), Алисон дос Сантос (Бразилия), Арман Дюплантис (Швеция), Коллен Кебинатшипи (Ботсвана), Джош Керр (Великобритания), Румеш Таранга Патираге (Шри-Ланка), Себастьян Саве (Кения) и Джа’Коби Тарп (США).

Голосование, в котором примут участие болельщики, спортсмены, СМИ и представители World Athletics, продлится до 17 октября. 10 и 11 ноября объявят шестерых финалистов. Победители будут известны на церемонии World Athletics Awards в Монако 29 ноября.